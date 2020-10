Hingesoojus tegi perele jumaliku kingituse

Ometi ei lähe me seekord appi ainult remondiga, vaid täitsime selle perekonna ühe suurima unistuse. "Hingesoojuse" meeskond tegi sellele perele eile tõelise üllatuse, kui täide läks soov- pereema ja pereisa said tänu saatele kirikliku laulatuse, mis tõid pisarad silma kõigile kohalviibijatele.

"Nad nutsid ja olid nii õnnelikud. Me kõik olime!" rääkis "Hingesoojuse" saatejuht Heveli Veersalu Katrin Lustile, "See oli imeline tunne kui nad said õnnistuse kirikus ja kuulsid oma laulatusest täieliku üllatusena!"