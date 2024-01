INETUKS LÄINUD RESTORANIÄRI ⟩ Manna La Roosa seintelt rebiti kunsti, rüselust käis klaarimas politsei

Möödunud aasta oktoobris tuli ilmsiks, et Tallinna kuumemaid lokaale Manna La Roosat ja Tai Bohi pidaval Sten-Erik Jantsonil on läinud suusad risti majaomaniku, tuulikuärimehe Andres Sõnajalaga. Viimane kinnitas toimetusele, et oli üürileandja esindajana sunnitud Vana-Viru 15 / Mere puiestee 1 kinnistu üürnikuga sõlmitud üürilepingu üles ütlema ja seda just üürniku pikaajalise võlgnevuse tõttu.