Restoraniärimees Sten-Erik Jantson on pehmelt öeldes endast väljas. Läinud nädalal avastas ta, et Andres Sõnajalg on registreerinud osaühingud nagu Roosala Manna OÜ ja La Boh OÜ. «See on ikka väga valus hoop ausalt öeldes!» tunnistab Jantson.