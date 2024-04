«Isegi lapsed on kooli minnes nende väljaheidetega pihta saanud.» Viljandlased on hädas kiirelt paljunevate varestega

Mõni aeg tagasi helistas «Kuuuurija» toimetusele murelik Margus, kes väitis, et on Viljandi linnavalitsusse mitmeid kirju saatnud, et neid aidataks ründavate varestega Riia maantee ääres. «Pole me sealt mingit abi saanud,» sõnas Margus.