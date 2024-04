Ajal, mil pealinna kinnisvarahinnad on rallinud kõrgustes, rendib Tallinna Kesklinna valitsus 3-toalist südalinna korterit 4 euro ja 67 sendi eest kuus. Üürnikuks on Vene Föderatsiooni saatkond.

Kaarli pst 11 kolmandal korrusel asuv 73-ruutmeetrine pind asub otse kaitsepolitsei vastasmajas. Pilk Tallinna kinnisvararegistrisse kinnitab, et rendileping on jõus juba üle 30 aasta – see sõlmiti 2. juulil 1993. Seejuures on tegu kõige soodsama rendipinnaga, mida Tallinna linn välja annab. Sirvides kinnisvaraportaalidest teisi samas majas asuvaid 3-toaliseid kortereid, jäävad nende üürihinnad 700–800 euro kanti.