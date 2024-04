«Ainult tühjad lubadused.» Kon Tiki Reisid OÜ-l on klientide sõnul raskusi reisirahade tagastamisega

Kon Tiki Reisid on oma kliendid välja vihastanud ning tarbijakaitseametile (TTJA) on esitatuid mitmeid kaebuseid. «TTJA-le on esitatud kahe ärajäänud Dominikaani pakettreisi kohta kaebusi, milles reisikorraldaja ei olnud reisijatele nende reisitasusid tagastanud,» sõnab TTJA. Kuuuurijaga ühendust võtnud Merle sõnul ei suuda reisibüroo oma lubadusi täita. Tiki Reisid OÜ märgib omalt poolt, et viivituse põhjuseks on Lufthansa streigid.