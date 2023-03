Eesti kohtute direktor saatis kohtunikele siivutu naistepäevakaardi: naiskollektiiv oli täiesti šokeeritud

Elari Udam on viie Eesti kohtumaja direktor. Talle alluvad nimelt Tallinna, Pärnu ja Viru kohtumajad. Varasemalt töötas Udam riigikinnisvara AS juhatuse liikmena ja enne kohtute direktoriks nimetamist oli ta ka Pindi kinnisvara juhatuse liige. Muide kohtute direktori ülesandeks on koos kohtu esimeestega juhtida kohtute tööd ning luua head tingimused õiguse mõistmiseks.