«KUUUURIJA» MAIE LAPSELAPS AVAB SUU: Vanaema Maie on 2013. aastal teinud notariaalse testamendi minu nimele – mina olen pärija!

Austatud Mart Raudsaar!

Pöördun Teie poole seoses ELU24s avaldatud „Kuuuurija“ järellooga, mille puhul tunneme tungivat vajadust lisada loole ka perekonna poolne selgitus/vastulause, milleks Katrin Lust ei andnud meile võimalust.

Loodame siiralt, et olete nõus meie seisukoha antud loo juures samuti avaldama.

Lugupidamisega

Elis Mandre, Maie Kärmase lapselaps

Vastulause

23. aprillil ilmus Postimehes „Kuuuurija“ saate järellugu (https://elu24.postimees.ee/8006400/nende-elu-on-porguks-tehtud-kuuuurija-saates-olnud-maiet-vaidetavalt-tussanud-sugulased-said-internetis-korraliku-peapesu), millele soovime anda saates kannatajana esitatud 86-aastase Maie Kärmase perekonna poolse selgituse.

On kahetsusväärne, et „Kuuuurija“ on taaskord fakte ja inimeste taustu kontrollimata pannud kokku loo, mis lubab kõrvalistel isikutel kasutada ära vanainimese dokumenteeritud kehva vaimset tervist ning on seadnud rünnaku alla kogu tema perekonna – sealjuures neilt üldse mingit kommentaari või selgitust küsimata.

Tõepoolest, vastab tõele saates esitatud fakt, et Maie müüs oma Läänistes asunud kinnistu ja saadud raha kanti notarilepingus fikseeritud moel Maie kadunud abikaasa vennapoja Villu kontole ja suurem osa summast edasi minu pangakontole. Kui mulle oleks antud võimalus selgitusteks, siis saanuksin põhjendada, et vanaema Maie on juba 2013. aastal teinud notariaalse testamendi minu nimele, nimetades mind kogu oma vara pärijaks, sealhulgas oleks Lääniste kinnistu jäänud Maie tahte järgi minule. Kui Maie on oma vara jagamisega tegelenud juba oma eluajal ja vastavalt testamendis väljendatud tahtele, siis ei saa seda talle ega meile pahaks panna.

Perekonna omavaheline kokkulepe oli, et väiksem osa summast jääb Villu kontole, kes kohustub sellega edaspidi Maie eest hoolt kandma, mida on ka tehtud ja mida oleks saanud saates dokumentaalselt väljendada. Sealjuures on vanaema Maie elanud ligikaudu aasta Villu juures ja olnud tema hoolitseda.

Minu ja perekonna soov on vanaema Maie kaitsmine. Käesoleva loo taustal on perekond esitatud kohtule avalduse Maiele eestkoste seadmiseks, ilmselt oleksime pidanud seda juba varem tegema. Seega saavad vanaema Maie tehingud ja igapäevane asjaajamine kohtuliku kaitse, vajadusel ka tagasiulatuvalt. Muidugi jätkame ka tulevikus Maie toetamist, tema vajadused ja kulud saavad kaetud muuhulgas kinnistu müügist saadud rahade arvelt.