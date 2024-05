Vanaprouat aidanud Kalle: nüüd kui Maie tahab raha tagasi saada, läks eestkoste saamisega lähedastel väga kiireks!

Mees lisab, et 87-aastasel naisel puudub meiliaadress. Küll aga on Maie sisse kirjutatud tema poolt üüritud korterisse ja seetõttu on arusaamatu, et kohus nii vanale inimesele sellise olulise kohtuprotsessi kohta ametlikku kirja postkasti ei saada. «Kuidas ta peaks sellisest asjast üldse teadma?» küsib Kalle.

Maria perekonda esindab jurist Merike Roosileht. Foto: Kaader «Kuuuurijast»

«Kujutate ette, et lähedaste väitel on Maie kõik need aastad dementne olnud... Aga nüüd tekib küsimus, kuidas siis saadi teha majatehing inimesega, kes asjadest aru ei saa,» räägib Kalle. «Teiseks, miks sellega nüüd nii kiire on? Kui nad väidavad, et ta on alates 2021. aastast segast juttu ajanud, siis miks hakati eestkoste teemaga tegelema nüüd, kui Maiel on plaan oma rahad kohtu kaudu tagasi saada. Ilmselgelt läks asjaga väga kiireks ja inimene on vaja tagantjärele teovõimetuks tunnistada!»

Kalle vaatas Maie palvel eile läbi ka kiirabi väljakutsed ehk epikriisid, mis on tema kohta tehtud ajal, kui ta elas oma surnud mehe vennapoja juures. «Sinna on igale poole märgitud, et kiirabi kutsuja nimetab Maiet korduvalt dementseks. Samuti nimetab ta teda ühes väljakutses oma emaks, mis on samuti valetamine,» räägib Kalle, kelle sõnul oli Maie epikriiside sisust eile täiesti šokeeritud.