PILTUUDIS Mis toimub? Koidula piiripunktis seisab arvukalt rekasid

«Sajad rekad Vene piiri ääres, äri Venemaaga on endiselt täies hoos,» vihjas toimetusele Koidula piiripunktist foto saatnud lugeja. Kagu piiripunktide juht Peter Maran sõnas aga, et Soome ja Narva piiripunktide sulgemine on andnud hoogu kaubavedudele just Koidula piiripunktis.