VIDEOD ⟩ Otepää-Saverna teelõik on kohalike arvates täielik kaos

Täpsemalt kaebavad kohalikud inimesed Otepää-Saverna teelõigu üle, mis ujub kohalike sõnul juba üle nädala pigist ning mida läbides rikuvad inimesed nii oma sõidukeid kui jalgrattaid.

"Olukord on täiesti ebanormaalne!" rääkis Katrin Lustile kohalik elanik Ragnar, "Terve tee ujub pigist. Ma helistasin numbrile, mis oli märgitud tööde järelevalveks aga teisel pool toru ütles meesterahvas, et tema on hoopis Saaremaal. Maanteeametist öeldi, et nemad asja eest ei vastuta, aga kellega siis rääkida. Inimeste autod ja rattad saavad ju täiesti rikutud!"

Ragnar ei ole aga kaugeltki ainus, kes antud teelõigu pärast närvis on, vaid Otepää ja Valgamaa elanike Facebooki grupis käib sel teemal samuti ärev sõnavõtt ning inimesi, kes on tekkinud olukorrast shokis on palju enam.

Katrin Lust sai teada, et muret tekitanud teelõigu tööde teostajaks oli AS Eesti Teed ning kõneisikuks Urmas Jõeveer.

"Vastab tõele, et selle teelõiguga olid probleemid ning praegu olemegi ühenduses kahju kannatanud inimestega ning menetleme nende kahjusid ja korvame need, " ütles Jõeveer asja uurima asunud Katrin Lustile.

Aga mis siis täpselt juhtus? Miks ujus tee ikkagi pigist üle nädala?

"Juhtus see, et Trumpi kriisi tõttu ei saa me enam osta seda bituumenit, mida enne ja turule on tulnud uus bituumen, mis on aga väga ilmastikutundlik ja millega on ka teistel teelõikudel väga palju probleeme. Hetkel üritamegi teha kõike, et antud probleemi enam ei tekiks," selgitas Jõeveer.

Mehe sõnul on tänaseks antud Otepää-Saverna teelõik korda tehtud ning sellega ei tohiks rohkem probleeme olla.