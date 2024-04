Ansambel Respekt solist Kerdo Mölder räägib esimest korda avalikult sellest, kuidas ta sel talvel India reisil olles insuldi sai. «Ma ausalt ei oleks elu sees ette kujutanud, et mind tabab insult. Ma arvasin, et see on vanade inimeste haigus,» räägib laulja, «aga näed, tabas ja vaata veel millises kohas – puhkusel!»