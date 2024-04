OH, MAKSUD ⟩ Soome pensioni saav proua on täielikku segadusse aetud: mõtlesin, et taevane arm, kuhu ma helistasin, maksuametisse ju

«Mul oli siin tegemist ja kuskil veebruaris hakkasin mõtlema, et helistan pensioniametisse, et mis sellest pensionist ja maksustamisest saab,» meenutab Lea. «Sealt ma midagi tarka teada ei saanud, ütles, et maksu-ja tolliamet tegeleb... Siis ma helistasin sinna, aga ei saanud mitte mingeid vastuseid. Üks kõne oli näiteks selline, et küsisin, mis nüüd edasi saab, proua ametnik vastasid, et ma ei tea. Ta ise ka ei teadnud!» ei suuda Lea ära imestada. «Mõtlesin, et taevane arm, kuhu ma helistasin, maksuametisse ju! No kui ei oska vastata siis ei oska vastata.»