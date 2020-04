«Kuuuurijas» olnud Edvin leidis tänu saatele pruudi?

"Poleks uskunud tõesti, et meil on nii palju häid inimesi!" teatas Katrin Lustile Edvinit aidanud Aare, kelle sõnul helistatakse ka temale pidevalt ning soovitakse kuidagi õnnetuse saatusega noort meest aidata. "Ka Edvin on inimeste headest soovidest väga üllatunud ja poleks uskunud, et tema lugu kellegile nii korda läheb!" ütles 21-aastasele mehele appi tulnud Aare.

"Muide peale saadet olevat ka üks neiu Tartust temaga ühendust võtnud ja minu teada on ta praegu just Edvini poole teel...!" naeris Aare, et ehk saab poiss endale pruudi. "Ei tea, mis sellest välja tuleb, aga igal juhul me hoiame tal silma peal ja Edviniga on kõik hästi!"