Uus kaasahaarav teleseriaal: Surmavad naised

See on traagiline lugu naisest, kes elas aastaid vägivaldse ja alkoholilembese mehega ning see lugu lõppes naise jaoks veelgi traagilisemalt ja vägivaldsemalt kui ta oleks ealsel arvanud.



"Loomulikult süüdistan ma kõige rohkem iseennast! Et ma lasin nendel sündmustel üldse nii kaugele areneda..." rääkis habras naine Katrin Lustile loost, mille meedia oli nimetanud lihtsalt üheks jõhkraks tapmislooks, mis tegelikkuses kätkes aga siiski enamat. Mis tegelikult juhtus, mis oli Eneli süü selles loos ja miks ta süüdistab kõiges just iseennast- saad teada juba kolmapäeval.



Eile luges telekavalehest "Surmavate naiste" kohta üks Lõuna-Eesti naine, keda liigutas tühipaljas saatekavatutvustus nii palju, et ta haaras telefoni ja helistas saatejuht Katrin Lustile.



"Ma lugesin, et te teete saadet naistest, kes on oma mehe tapnud...teate, kuidas ma tahaksin oma meest tappa," rääkis anaonüümsust palunud naisterahvas Lustile ja hakkas siis valju häälega nutma.



"Ta on mind aastaid peksnud. Ta on alkohoolik, kes ise ei tunnista et tal on joomisega probleeme. Ta on istunud minu peksmise eest kinni ja see kõik on läinud ainult hullemaks. Ma olen viinud teda psühhiaatri juurde, ma olen teda proovinud aidata. Te ütlesite ühes oma Õhtulehe intervjuus, et vangla pole nende meeste jaoks õige koht ja nad on tegelikult haiged. Ma arvan, et teil on sada protsenti õigus....aga mida nendega teha, sest ta ei tunnista oma haigust...kui ta läheb siit ära peksab ta kedagi teist...andke mulle nõu, kuidas ma saan ta niikaugele, et ta läheks ometi psühhiaatri juurde ja saaks abi..." rääkis ahastuses naine.



"Ma olen palju kordi mõelnud, et ma tapan ta ära. Ma ei suuda enam. Et võtan noa ja lihtsalt pussitan ta surnuks. Ainus põhjus, miks ma seda ei tee on see, et meil on loomad. Kui mina lähen vangi siis ei jää mitte keegi meie loomi hoidma ja ma ei taha, et nad kannataksid....see on ainus põhjus, miks ma ei ole teda veel maha löönud!" nuttis naine toru otsas.



"Mul oli selle naise valu nii raske kuulata. Ma tahaksin teda aidata aga kuidas?" rääkis Lust.



"Mind pani imestama, millised haavad see saade juba praegu naistes lahti kisub ja kui palju on veel meie seas naisi, kes kannatavad ja on selles suures valus minemas teele, millel on mu saate tegelased libastunud...mulle tundub, et vägivald on meie naisi palju rohkem sandistanud kui me arvame...ja mulle tundub, et mehi kes vajaksid tegelikult abi ei märgata, vaid ainult süüdistatakse. Nad topitakse vangikongi, kust nad väljuvad veelgi hullemate külmavereliste vägivallatsejatena kui enne...aga siis mida teha...see ongi mõtlemiskoht. Ma südamest loodan, et mu uus saade paneb inimesed ja ühiskonna kasvõi hetkeks selles suunas mõtlema, et leida lahendusi, mis aitaksid nii mehi kui naisi ning ei lahterdaks inimesi nii kergekäeliselt headeks ja halbadeks."