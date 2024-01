VAATAJA KIRI ⟩ «Kuuuurija» saates olnud Märjamaa vanapagana viimased elupäevad möödusid soojas

2021. aastal oli «Kuuuurija» eetris saade Märjamaa vanapaganast, kes enda eluaastaid saatis mööda puukuuris külma trotsides. Nüüd, kui möödas on kaks aastat, kirjutas toimetusele üks televaataja ja andis teada, et vanahärra on meie hulgast lahkunud, ent tänu saatele sai ta siiski oma viimased aastad veeta hooldekodus.