LUGEJAKIRI ⟩ Kes need võõramaalased siin Eestis on?

Lugeja nimetab ennast "maakaks" Raplamaalt ja pani võõramaalasi pealinnas tähele kui sattus üle pika aja siia kanti. Katrin Lust ei osanud härrale vastata, kes nad kõik on ja samuti ei tea ta kõiki inimesi, kes võõramaalastel lasevad toitu koju tellida. "No nii palju ma võin vastata, et olen ka ise Bolti ja Woltiga näiteks tööle toitu tellinud või kui olen kodus haige vms. Aga kes kõik, kes toitu tellivad ma tõesti ei oska öelda!" vastas saatejuht.