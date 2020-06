KATRIN LUST ⟩ Palun vabandust, et ma mängisin šokolaadipoissi "Pähklipurejas"

Täpselt nii nagu nemad ei pea end halvasti tundma sellepärast, et meil siin Eestis lõppes teoorjus alles 1868. aastal. Muide USA orjad lasti vabaks viis aastat varem 1863. aastal.

Kui me hakkame siin üldse ajalugu laiemalt vaatama, siis ajal mil eestlased olid orjarahvas, oli Tallinna ülemkomandandiks mustanahaline mees nimega Ibrahim Hannibal. Viimane oli muide kuulsa luuletaja A.Puškini vanaisa. Hannibali mälestustahvel on muide tänaseni Toompea komandandimaja seinal ehk Tallinnat valitses vene tsaari käsul mustanahaline.

Nüüd võiks ju küsida, kas mustanahalised sooviksid eestlaste ees veidi vabandada, et nende mees valitses eesti orjasid ja uskuge mind- eesti orjade elu oli väga raske. Nad said pidevalt piitsa, mõisnikel oli kodukari õigus (õigus oma orjasid ise karistada) ja

eestlased pidid tegema tasuta mõisniku kasuks tööd ehk nad olidki sõna otseses mõttes teoorjad.

Mingit vabandust sel teemal Balti aadlikelt ei ole mina kuulnud. Samuti ei ole ma kuulnud, et afroameeriklased protestiksid meie orjasaatuse nimel, mis ei erinenud sugugi nende omast.

Kogu see vabandamiste saaga on minu meelest läinud täiesti üle võlli. Kas tõesti inimene, kes on korra elus võõbanud end pruuniks, peab täna tundma kogu maailma ees tohutut süümepiina ja sügavat piinlikkust.

Lapsepõlves käisin balletitrennis Tartus Vanemuise teatris. Seal võeti ikka balleti õpilasi etendustesse mängima ja nii sain ka mina kolmeteistkümne aastaselt mooramehe rolli Tšaikovksi "Pähklipurejas".

See tähendab seda, et mu nägu võõbati mingi ainega pruuniks (tegelikult mitte ainult nägu vaid ka käed ja jalad, mis kostüümi alt paistsid) ja mul tuli mängida neegripoissi. Kui olin laps, siis see tundus nii eksootiline ja ilus.

Olin tegelikult selle mooramehe mängimise jõululavastuses juba ära unustanud, kuni ema täna hommikul küsis, kas ma kavatsen ka selle rolli pärast vabandada. Talle oli jäänud mulje, et kõik inimesed (kes on lava peal pruunid olnud) peavad selle teo eest kogu maailmalt andeks paluma.

Jah ma olen nõus vabandama, aga ainult sel juhul kui vabandab ka riigile kuuluv Vanemuise teater, kes pani mu lapsena sellisesse halba olukorda.

Minu väikekodanlik perekond pidas samuti seda etteastet lõbusaks ja minu ema ega isa ei näinud mooralase mängimises midagi moraalitut...aga nüüd võib see roll mõjuda minu karjäärile hävitavalt. Õnneks pole pildid veel kuskile lekkinud aga kindlasti jääb mulje, et olin juba nii varajases eas paadunud rassist.

Kuulge come on, tulge inimesed mõistusele! Kas iga inimene, kes on ostnud elus korra moorapea koogi peaks ka vabandama?

Kas "Viiuldaja katusel" (mis on üks kuulsamaid muusikale) rikub kuidagi juutide mainet. On ju kogu selle etenduse sisu väga reljeefsed ning värvikad juudi karakterid.

Agatha Christie raamatut "Kümme väikest neegrit" (mille lavastas ka Mati Unt) on autori kõige populaarsem romaan ja seda on müüdud üle saja miljoni eksemplari.

Täna on ka selle raamatu eestikeelne pealkiri muudetud "Ja ei jäänud teda ka", milles on isegi tegevuspaik neegrisaar muudetud sõdurisaareks.

Ma ei ole kunagi suhtunud halvustavalt ei ühtegi juuti, sakslasesse ega mustanahalisse. Küll aga on minusse suhtutud halvustavalt nii USA-s kui Suurbritannias, kus levib arvamus et kõik Ida-Euroopa naised on litsid ja mehed on pätid.

Minu ees ei ole sel teemal keegi vabandanud ja ikka ainult iseendal tuli võõrastes riikides elades enese eest seista ja kummutada eelarvamusi.

Miks ma selle sissekande tegin! Eestlased on tuntud terve mõistuse ja ratsionaalsuse poolest ja proovime ka nüüd tervet mõistust rakendada.

Aga lõpetuseks veel üks kirss vahukooretordil. Eestis käib hetkel kibe arutelu selle üle, kas Mustamäele peaks kerkima India riigi looja Mahatma Ghandi ausammas.

Minul tekib kohe küsimus, miks peaks Eestisse kerkima 1948. aastal surnud India poliitiku ausammas enne veel kui oleme suutnud püstitada ausamba kasvõi Konstantin Pätsile.