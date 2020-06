Raha. Foto on illustratiivne.

"Kuuuurija" küsitluse tulemusel selgus, et 22% hääletajatest arvab, et Eesti notarid selgitavad tehingute sisu selgelt. 78% hääletajatest usub, et Eesti notarid ei selgita notariaalsete tehingute sisu piisavalt selgelt.