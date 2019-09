Tänases "Kuuuurija" saates uurib Katrin Lust, kuidas on võimalik, et naine , kes on oma eksabikaasast juba üle kümne aasta lahus) peab hakkama maksma eksmehe võlga. Kurioosne on selles loos nimelt see, et ka kohtu arvates on seaduspärane kui eksabikaasa võlad ammulahutatud naisele kaela määritakse.