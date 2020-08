USKUMATU VAATEPILT ⟩ Tallinna parkides valitseb häbiväärne korralagedus

"Tallinna vanalinna ümbruses olevates parkides on kevadest peale sel aastal hoitud joont, kus putukate kaitseks jäetakse rohi niitmata ja lastakse sel vohada," rääkis murelik kodanik Katrin Lustile, "Vaatepilt, mis tegelikkuses avaneb on aga kohutav. Pargid on väikseid sitikaid täis, rohi on põlvini, niitmata või kui on niidetud siis pole niidetud rohtu ära rehitsetud, vaid see on jäänud siis mädanema sinna ja läinud kollaseks. Räägitakse mingitest putukatest ja nende kaitsest aga kas pügamata hekk, umbrohi munakivide vahel, kõnnitee äärekivid on rohtu kasvanud...kas see on ka putukate kaitseks!" küsis anonüümsust paluv naisterahvas, kes pidas oma jutuga silmas just vanalinna ümbruses olevaid parke nagu Hirvepark, Schnelli tiigi äärne park ja Tornide väljak.