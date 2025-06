Tänavu talvel saadab «Kuuuurijale» vihje Tartu baarikülastaja. «Kas selline käitumine on siseministri nõunikule kohane?» küsib ta toimetuselt ja viskab õhku küsimuse. «Kui siseministri nõunik on maani täis, käitub meestega provotseerivalt ja tantsib palja ülakehaga, kas see on ikkagi sünnis?» Päi põrutab kommentaariks vastu, et tema purupurjus ei olnud ning kogu teema on homofoobne.