KATRIN LUST: täna on selgelt näha, kuidas Postimees saab kambakat sotside «sõpradest» ajakirjanikelt ehk lugu sellest, kes tantsib Läänemetsa taktikepi järgi

Aga siin peitubki suurem kontekst neile, kes suurt pilti ise kokku panna ei oska ja siin peitub ka minu esimese loo iva, miks ajakirjanikud ja poliitikud ei tohiks koos «pidu panna». Täna on selgelt näha, kuidas Postimees saab kambakat sotside «sõpradest» ajakirjanikelt, kes suudavad üles klopsida skandaali ilma faktideta. Kui aus olla, siis ma lugesin need soperdised Ekspressis läbi... Konkurentsiseadust ja Linnamäed puudutavas loos oli nii palju nimesid nagu Tolstoi «Sõjas ja rahus», aga seda, mida see konkurentsiseaduse muudatus siis endast täpselt kujutab ja mis tagajärgi see endaga kaasa toob, sellest ma aru ei saanud.

Vootele Päi on kaval niiditõmbaja ja suhtekorraldaja ning seda teavad kõik, kes temaga on kokku puutunud, aga seda uskumatum on see, milline mõjuvõim Päil ajakirjanike üle on. Ekspress Grupp räägib Potimehe mõjutamisest, olles ise samal ajal justkui sotside süstla otsas ilma sellest ise aru saamata. Sotsidel on praegu karmid ajad ja kasutusele võetakse ükskõik millised meetmed. Fakt on, et see on tegelik suur pilt. Läänemets kaotas ministrikoha, Ossinovski linnapea koht on ohus. Sotside reiting langeb.