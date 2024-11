10 000 EUROT VÕSA EEST?! Järva valla esitatud kahjunõue tekitab küsimusi. Metsakonsultant: mille alusel seda nõutakse?

Esmaspäevases «Kuuuurija»​ saates rääkis üks perekond sellest, kuidas vallavõim neid väidetavalt kiusab. Nimelt on perekond aastakümneid valla maa peal Aravete krossirada pidanud. Nüüd äkitselt süüdistab Järva vald neid aga prügimajanduse eiramises ja ebaseaduslikes raietöödes. Mehe enda sõnul lõigati võpsikut aga selleks, et puhastada 24 ha suurusel kinnistul asuvat kestvuskrossi rada võsast ja tuulega rajale langenud puudest.

«Uues teates seisis, et oleme toime pannud varguse ning metsa varastanud. Mingi ekspert käis ja ütles, et 2500 euro eest on võetud puid ja võsa ning saime ligi 10 000 eurot trahvi. Me lõikame küll puid. Viimati kaks aastat tagasi ja nüüd siis avastasid, nagu me oleks käinud metsavargil,» rääkis Tuljo esmaspäevases saates.