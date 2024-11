KIRI Loe Järva vallavalitsuse täispikka kommentaari «Kuuuurija» saatele

Vallavanem on kohtunud rentnikega kahel korral. Esimene kohtumine toimus arendus- ja majandusosakonna juhataja ettepanekul Aravete krossirajal 07.05.2024. a, kus tuli jutuks vajadus metsa majandada, ebaseadusliku raie tuvastamine ning et ekspertiisihinnangu järgselt esitatakse vastav nõue raja rentnikule, kui ekspertiisi tulemused selgunud. MTÜ poolt olid kohal nii Maria Karumets kui ka Tuljo Martin. Vallavanem ning arendus- ja majandusosakonna juhataja ei kontrollinud kohapeal olukorda, seisti ühe koha peal ja toimus omavaheline vestlus. Vestluse käigus räägiti metsa majandamise kavatsusest. Ei vasta tõele, et vallavanem ütles Maria Karumetsale ja Tuljo Martinile kohapeal, et kui nad ei allu valla (mitte vallavanema) plaanidele, siis hakatakse neile määrama sunnirahasid. Vastab tõele, et vallavanem ütles, et neile esitatakse kahjunõue, kui ekspertiisi tulemused on selgunuf. See on ainus kord, kus Tuljo Martiniga on vallavanem kohtunud.