LOE OTSUST «Kuuuurija» saates olnud Martin Jakimainen kaebas artikli peale pressinõukokku

Oktoobri lõpus avaldasime «Kuuuurija» veebilehel loo pealkirjaga: MAJASAAGA LÄHEB EDASI 〉 Uus omanik ähvardab Erko peret võlaküttidega: «Ilmselt hakkavad lähiajal külas käima!»

Kõnealuses artiklis rääkis «Kuuuurija» saates olnud Erko Elmik, kuidas Martin Jakimainen saatis talle e-kirja, milles sõnas, et loovutab üürivõla võlaküttidele Araverelt, kes ilmselt lähiajal hakkavad külas käima.

Toona sõnas Jakimainen toimetusele, et võlanõude loovutamine on tavaline äripraktika.

Pressinõukogule kaebas Martin Jakimainen, et artikkel süüdistab teda ähvardamises, kuid tema vastulauset arvesse ei võetud ja avaldati ainult vastaspoole väited. Kaebaja selgitas, et ähvardamist toimunud ei ole, tegemist on tsiviilvaidlusega ja teine osapool on puuküürnik. Kaebaja lisas, et artiklis on valeväide, et ta on maja omanik. Kaebaja väitel on omanik talle kuuluv firma. Kaebaja ei ole rahul, et ta vastulausest kasutati vaid osa.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja on artiklis saanud sõna. Toimetus märkis, et kui kaebaja oma sõnavõttu täiendas, siis lisati ka see samal päeval ja viivitamata artiklile.

Postimees lisas, et sõnade «ähvardas võlaküttidega» kasutamisega ei ole avaldatud valeväiteid, sest toimetus on tsiteerinud allikat ning keegi ei mõista artiklit selliselt, nagu oleks seal avaldatud, et kaebaja on toime pannud karistusseadustikus sätestatud süüteo. Toimetus märkis, et artiklile on lisatud kaebaja seisukoht, et ta sõnaga/hinnanguga: «ähvardama» ei nõustu. Postimees selgitas, et isegi kui kinnistu formaal-juriidiliseks omanikuks on kaebaja äriühing, siis kaebaja on siiski füüsilise isikuna selle taga.

14. novembril tehtud otsuses leidis pressinõukogu, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava ega ajakirjanduseetika koodeksit.

Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud loos esitatud süüdistustele vastata. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei sisalda faktivigu, sest antud loo kontekstis on sõna «ähvardama» kasutamine põhjendatud ning oma firma kaudu on kaebaja maja omanik.