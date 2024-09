Kui maja uus omanik on seni ähvardanud Erko perel elektri välja võtta ja andnud väljakolimise kuupäevaks 23. oktoobri, siis mõned päevad tagasi saadetud e-kirjas sõnas Martin Jakimainen: «Varsti tuleb üks onu sinna elama, tal on minu luba viibida nii majas kui ka hoovi peal. Lisaks annan teada, et üürivõla loovutan lähiajal võlaküttidele Araverelt, kes ilmselt lähiajal külas hakkavad käima.»