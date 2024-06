UKRAINA SÕDUR LEIDIS POJA «Mis riik see on, kuhu ma olen sattunud? Politsei ei lasknud mul lapsega kohtuda ja aitasid mu naisel põgeneda!»

Möödunud nädala reedel kirjutasime sellest, kuidas Ukraina sõjaväelane Aleksander otsib Eestis taga oma poega. Nimelt läks mees kolm aastat tagasi Ukrainas lahku oma abikaasast, kes otsustas endaga kaasa võtta ka nende ühise poja. Siis puhkes sõda ja sõtta läinud mehel puudus teadmine, kus ta laps võiks asuda. Mees on tänaseks läbi käinud mitmeid Euroopa riike ning hiljaaegu sai ta Austriast info, et tema 10-aastane laps asub emaga Eestis, kus neile on antud sõjapõgeniku staatus.

Aleksander on Eestis olles läbi käinud mitmeid ametkondi, et teada saada oma lapse asukoht. Tal on taskus ka Ukraina kohtuotsus, mis ütleb, et täna on lapse hooldusõigus antud just temale ehk isale. Aleksandri eksnaine on siinsetele võimudele rääkinud aga teistsugust versiooni ning millegipärast on kohalik lastekaitse võtnud ema seisukohti kaitsva rolli.

Kuigi mees on kohaliku lastekaitsjaga kohtunud ning väljendanud talle, et ta soovib oma last näha, ei ole lastekaitse temaga kordagi maha istunud, et kuulata ära isa vaate olukorrast. Pigem on talle mitmel korral kutsutud politsei, temalt on ära võetud pass ning tema lapse asukohta pole talle siiani avaldatud.