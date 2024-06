«Käin kasvõi iga N linna korteri ukse taga, kuni ma oma poja leian. Aadress, mille mu naine oli pannud ametlikuks aadressiks, see ei vasta samuti tõele. Seal oli üks väga sõbralik ukraina põgenik, kelle sõnul pole ta seal elanud juba aasta aega. See proua oli väga üllatunud, et mu pojal on isa ja veel selline isa, kes lööb kaasa sõjas. Mul oli selline tunne, et mu eksnaine oli talle rääkinud, et lapse isa on surnud…» selgitab mees olukorda, milles ta täna on.

Nimed ja lapse asukoht on teada toimetusele ja perekonna huvides me ei avalda.

Aleksanderi väiteid me ei kinnita.

Aleksanderile on korduvalt selgitatud, et suhtlemine lapsega lahus elavate vanemate puhul toimub vanemate omavahelisel kokkuleppel. Kui see puudub, on võimalik pöörduda kohtu poole asjas selguse saamiseks.

Meie riigi erinevad kohtuastmed ja mitmed riigiasutused, sh politseiasutused on varasemalt ja vaatavad ka praegu läbi Aleksanderi avaldusi ja annavad talle nõu.

Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Rainis Sinikas: «Aleksander oli verbaalselt agressiivne!»

Reedel, 31. mail tuli Põhja prefektuuri Aleksander Aleksander, kes oli infolaua töötajate vastu verbaalselt agressiivne ning käitus provokatiivselt ja üleolevalt ka teiste PPA töötajate suhtes. Mehe isiku ja muude asjaolude kontrollimiseks palusime tema dokumenti, mis jäeti andmebaasidest vastuste saamiseni hoiule. Alexandril paluti tagasi tulla esmaspäeval.

Esmaspäevaks, 3. juuniks oli selgunud, et Aleksandrile on määratud ühe Schengeni ala liikmesriigi poolt tagasisaatmise otsus, mis on täitmata alates 2023. aasta märtsist. See tähendab, et mees ei oleks tohtinud üldse Eestis ega teistes Schengeni ala liikmesriikides viibidagi. Täpsemate asjaolude ja mehe siinviibimise õigusliku aluse kontrollimiseks peeti ta kinni. Ülekuulamise ajal lubati Alexandril helistada oma kaitsjale. Selle kõne lõpetas kaitsja, mitte PPA ametnikud. Kuivõrd seaduse järgi on kinnipeetaval lubatud teha vaid üks telefonikõne, pandi telefon pärast seda käekaugusest eemale. Meest ega tema asju ei otsitud läbi, samuti ei tehtud tema telefoni sisust koopiat.

Kella 14 paiku tuli PPA-le Austriast teade, et Aleksander on täitnud oma tagasisaatmisotsuse. Sellest tulenevalt on tal õigus taas Schengeni liikmesriikide alal viibimiseks. Peatselt pärast seda ehk veidi enne kella 15 mees vabastati.

Kas Ukraina kohtuotsused kehtivad Eestis? Vastab justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast

Eesti ja Ukraina vahel kehtib õigusabileping, mille alusel tunnustatakse ja täidetakse vastastikku justiitsasutuste jõustunud otsuseid tsiviilasjades. Täitmise kord reguleeritakse selle lepingupoole seadusandlusega, kelle territooriumil tuleb otsust täita.

Ukraina kohtu otsuse Eestis kehtimiseks peab Eesti kohus selle tunnustama ja

tunnistama Eestis täidetavaks. Huvitatud isikul tuleb selleks esitada taotlus oma riigi kohtu ja justiitsministeeriumi vahendusel või esitada tunnustamise taotlus ise otse Harju Maakohtule.

Ukraina kohtutäituri tööpiirkond on Ukraina ja Eestis temal tegutsemise võimalust ei ole.