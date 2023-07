TELEFONIKÕNE ESINDAJAGA ⟩ Elva laadal kivikõvasid pirukaid müünud firma esindaja: me ei taha kedagi mürgitada!

Peipsimaa Kingu talu on laadatelgile suurelt märgitud ja tuleb välja, et laatadel müümas käiakse üle Eesti. Ettevõte, mis antud sildi all tegutseb on Best Events OÜ, millel on Krediidiinfo andmetel viis kehtivat maksehäiret. Maksu- ja Tolliametile on antud ettevõtte võlgu hetkeseisuga 6683.46 eurot.