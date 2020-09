Mees ostis laadalt suitsukana ja seda sööma asudes sai šoki

"Meie ainult vahendame toitu ja see kana tuleb tõepoolest Lätist. Veterinaaramet kontrollib meie tegemisi koguaeg ja meil on kõik paberid korras. Meil on külmikuga buss ning toitlustusvaldkonnas oleme tegutsenud juba aastaid," rääkis Köidam.

"Meie ei saa ju vastutada selle eest, mida klient toiduga edasi teeb või kuidas ta säilitab. Omalt poolt võin öelda, et toitlustusvaldkonnas käib väga tihe konkurents ja ma üldse ei välista, et see klient - kes video teile saatis- võis osta selle kana kusagilt mujalt ning üritab kuidagi meie nime maha teha. Suitsukana tuleb Lätist ja meil ei ole siiani kunagi nendega probleeme olnud!" lisas Best Events OÜ omanik Oksana Köidam.