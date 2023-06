Libajuristina tuntuks saanud Eneke Roots lubab «Kuuuurija» saatejuhil Katrin Lustil «hambad kurku lüüa»

Meil on palju vähekindlustatud inimesi, keda oleme aidanud ja sa lihtsalt hävitada juhtfiguuri et kasu saada aga mitte neid isikuid aidates.

Kui veel näen et postitad minust lugusid, siis sellel on tagajärjed.

Kolm hagi

«Tegemist on isikuga, kes on seoses saatega esitanud juba kokku kolm hagi ning lisaks esitab Eneke Roots kohtule pidevalt erinevaid kirju ja taotlusi, mis kohtusüsteemi kurnavad,» kommenteerivad Katrin Lusti esindavad Maarja Pild ja Karmen Turk .

«Kahe järgmise hagi osas esitasime menetluskulude tagatise taotluse. Seda selleks, et hageja kannaks kohtusse pöördudes ka rahalist vastutust. Vastasel korral jääb isegi võidu korral varatu hagejaga kohtus vaieldes kostjale vaid kohtus käimise rõõm ja suured kulud,» selgitasid advokaadid. «Ühes asjas on kohus juba teinud määruse, kus kohustas Eneke Rootsu tasuma Katrin Lusti menetluskulude katteks tagatise suuruses 6000 eurot. Vastasel juhul menetlus ei jätku. Kohtumäärust saab veel küll vaidlustada.»

«See ei saa olla normaalsus!»

Katrin Lust sõnas, et on otsustanud kirja avalikustada, kuna ajakirjanike sõimamine ja ähvardamine on muutunud pea igapäevaseks. «Ma arvan, et ajakirjanikud, kes taolisi ähvardusi saavad, peaksid neid avalikkusega jagama. Selliseid asju ei saa sahtlisse panna, ükskõik mis võib juhtuda,» sõnas Lust, lisades, et ajakirjanikud teevad lihtsalt oma tööd. «See ei saa olla normaalsus!»