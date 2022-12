150 000 EUROT ⟩ «Kuuuurija» saate pärast kohtusse läinud Pärnu libajurist sai vastu näppe: võid õige p***e käia

Eesti Juristide Liit MTÜ direktor Krista Paal nentis toona saates, et nende poole pöördus nende endi teine liidu liige, kes teatas, et on tekkinud kahtlusi, et tegu ei ole Tartu Ülikooli poolt välja antud diplomiga. Seda kinnitas ka ülikool – Eneke Roots-Kangro ei ole mitte kunagi nende juures õppinud ehkki naine oli end üle aasta aja esitlenud kui Juristide Liidu liiget. Loe pikemalt siit: