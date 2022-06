Kuuuurija pressinõukogusse kaevanud sotsiaalministeeriumi ametnik ei saanud oodatud tulemust

Tänavu 13. mail kirjutas Kuuuurija portaal sellest, kuidas Valga volikogu liikmete sõnul on sotsiaalministeeriumis töötav Meeli Tuubel igasuguseid eetikatunde piire ületanud.

Nimelt kirjutas Tuubel volikogule kirja, kus nimetas «Kuuuurijat» saastaajakirjanduseks ning kirjutas kolleegidele, et «Kuuuurija» saade on rikkunud Valga valla maine ja seda nii hullusti, et keegi ei taha enam Valga valla asutustesse tööle tulla.

Kuuuurija portaal palus mainitud loole kommentaari nii Tuublilt endalt kui ka sotsiaalministeeriumilt. Viimase vastus saabus üsna kiiresti, kuid Tuubli vastust asjaolude kohta toimetusele ei laekunud.

Meeli Tuubel kaebas pressinõukogule, et ta ei kirjutanud kirja kui sotsiaalministeeriumi ametnik, vaid kui volikogu liige. Kaebaja lisas, et kinnine siselist ei ole avalik arvamusruum. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaari ei avaldatud. Ta selgitas, et ajakirjanik andis talle 9. mail kell 16.20 kommenteerimiseks aega vaid ühe ööpäeva. Kaebaja märkis, et saatis oma kommentaari 10. mail kell 15.56, kuid ajakirjanik seda ei avaldanud.

Kuuuurija vastas pressinõukogule, et ajakirjanik ei saanud 10. mail kommentaari kätte ja lükkas seetõttu loo avaldamist mitu päeva edasi. 13. mail lugu ilmus ja selles oli märkus, et kaebajalt kommentaari ei saadud. Lõpuks ilmus kaebaja kommentaar loo juures 15. mail. Postimees Grupi IT-osakond tegi kindlaks, et kaebaja kommentaar 10. mail küll saabus, kuid ajakirjaniku postkasti see ei jõudnud, sest läks spämmi hulka. Ajakirjanik lisas kaebaja kommentaari artiklisse esimesel võimalusel.

Kuuuurija seisukohalt on tegu fakte kajastava looga, kus puudub konflikt, mistõttu ei olnud loo juurde Tuubli kommentaari küsimine kohustuslik, vaid ajakirjaniku viisakus.