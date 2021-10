Nutioskamatu vanaproua on jäänud osaliselt arstiabita, kuna ei oska pilti teha

Milvi (nimi muudetud, toim. Teada) pöördus septembri alguses Tartu nahakliiniku poole, et teada saada, mis need koledad ja sügelevad laigud tema näos on. «Mulle määrati ravim, mida siis 14 päeva tarvitasin, kuid see ei aidanud mind,» on proua enda sõnul oma laigulise näoga püsti hädas.

17. septembril helistas Milvi sõnul arst talle, sest nii nad esimesel visiidil ka kokku leppisid. Arst loomulikult oli uurinud, kuidas ravikuur toiminud oli, kuid proual polnud arstile positiivseid vastuseid. Pigem oli Milvil olukord hullemaks läinud.

«Endiselt ei suuda arstid mulle öelda, mis haigus mu näo peal siis lõppude lõpuks on. Telefoni teel ütles arst, et kontrollib kas mu ravimikogus on ikka õige. Kas seda ei oleks pidanud ta kohe tegema, mitte siis kui kuur läbi on? Veel, oleks pidanud kohe mulle uue aja kontrollimiseks lisama, » on Milvi tegelikult üpriski segaduses.

Kuna proua pole endiselt saanud teada, mis haigus teda ründab, soovis ta arstiga uut kohtumist, mida ta aga ei saanud. «Mulle öeldi, et ma läheksin perearsti juurde, kes mu näost pildi teeb ja perearst siis konsulteerivat ise nahaarstiga. Nahahaigusi pildi järgi diagnoosida on naeruväärne, eriti siis, kui juba esimesel korral silmast silma kohtumisel ei suudetud seda tuvastada,» sooviks Milvi siiski arstiga isiklikult kohtuda.

Kohtumist soovib ta juba ka seetõttu, et tema perearst samuti ei oska pilte teha ning suunanud Milvi lastelaste poole, kellelt pildistamise osas abi küsida. «Mu lapselapsed elavad kaugel ja ei saa nii tihti käia. Kas nüüd jään ma abita, sest ei oska pilti teha? Kas on raske leida see viis minutit, et mulle pilk peale heita?» pettus Milvi arstiabis.

Küsisime selgitusi ka Tartu Ülikoolikliinikumi kliinikumilt, kelle nahakliinikus proua käis. Kuna teiste inimeste isikuandmeid haigla jagada ei saa ega tohi, vastati meile veidi üldisemalt.

«Saan selgitada üldisemalt, kuidas on võimalik nahaarstile aega broneerida. Nii nagu igale eriarstile tuleb nahaarstile aeg broneerida etteregistreerimise keskuse kaudu, praegusel hetkel on järjekord 3 kuud.

Seoses Teie poolt esile toodud juhtumiga: esiteks, kui patsiendi probleem on erakorraline, siis tuleks esmalt pöörduda perearstile, kes patsiendi üle vaatab ja seejärel otsustab, kas oskab ise patsienti aidata või vajab patsient eriarsti erakorralist visiiti, milleks teeb perearst saatekirja e-konsultatsiooniks nahaarstile.