Tartu elanik ahastuses, sest Tartu rattaringluse laadimiskohtades on kaos

Teema on aga Tartus endiselt kuum ja tekitab sõitjates pahameelt.

"Väike jätk Tartu Rattaringlusele. Laadimisjaamad on nii täis, et inimesed jätavad lihtsalt rattad sinna seisma," kirjutas meile murelik kodanik Alar, kes pani kirjaga kaasa ka mõned fotod, mis kirjeldavad Tartu linna elektrirataste laadimispunktides toimuvat.

Ratas vedeleb fotol maas ning laadimisjaam on rattaid nii täis, et seda polegi kuhugile lukustada.

"Reeglites on kirjast, et ratas tuleb rattalukuga kinnitada maa küljes tugevalt kinni oleva eseme külge, aga kahjuks pole selliseid esemeid laadimisjaamade juures. Ja jälle hea põhjus trahvi kirjutada!" märkis Alar, kelle sõnul on antud olukord kurb, sest iga pisima vea eest saab kasutaja 100-eurose trahvi.