Tartu rattaringlus teeb kopsakaid üllatustrahve sõitjate vanematele

Täpsemalt tegi Priidu 13-aastane tütar endale konto, mis lubab tal rentida Tartus lahedaid elektrijalgrattaid.

"Tütar küsis, kas ta võib minu krediitkaardi oma kontoga siduda ja ma loomulikult lubasin tal seda teha. Aastamakse oli vist 30 eurot ja see tundus mulle igati mõistlik," räägib Priit.

Elektrirattad on Tartus popid ja neil on palju kasutajaid.

Ühel päeval läks Priidu naine aga tütre emailikontot kontrollima ja avastas, et lapse emailile oli tulnud Tartu Rattaringluselt mitu trahviteadet. Laps oli väidetavalt elektriratast sõidu lõppedes valesti lukustanud ning iga vale lukustuse eest oli talle tehtud trahv summas 100 eurot ning lapse kontol oli taolisi trahviteateid rohkem kui üks.

"Hakkasin siis asja uurima, et miks see trahv nii suur on ja sain teada, et tõepoolest määrab Tartu Rattaringlus vale lukustamise eest trahvi suuruseks sada eurot, mis on minu hinnangul ikka väga suur summa!" selgitas mees.

Priit sai tütrelt teada, et sarnase trahvi on saanud veel palju teisi tütre alaealisi sõpru. "Paljud on oma kontoga vanemate kaardi sidunud ja ei julge trahvidest vanematele rääkida. Summad võetakse automaatselt kaardilt maha," selgitas Priit, kelle jaoks tuli nii kõrge trahvimäär aga täieliku šokina.

Priidu sõnul ei tohi tegelikult alla 14-aastased noored Tartu Rattaringluse kontot luua, aga seda tehakse ikkagi.

"Ka selle eest on määratud trahv sada eurot, aga lapsed teevad neid kontosid sellest hoolimata ja mitte keegi ei kontrolli isegi seda, kas isikukood annab alaealisest märku või seda, kas krediitkaardiga seotud emailiaadress kuulub ikka konto loojale. Tegelikult on ju näha, et paljude kontode taga on lapsed, kelle seas need rattad ülimalt populaarsed on," rääkis Priit, "Mina lihtsalt soovin lapsevanemaid nendest ebanormaalsetest trahvimääradest teavitada. Ma usun, et see trahvimäär võib paljudele tulla üllatusena!"

Katrin Lust küsis Tartu Rattaringlusest järgi, kas tõesti on elektriratta vale lukustamise eest määratud nii kõrge trahvisumma.

Tuli välja, et tõepoolest on see nii ja ainiti sel suvel (juuni-juuli) on väljastatud leppetrahvidest enamus seotud just rataste vale lukustamisega.

"Kui enamus inimesi saab vale lukustamise eest trahvi, siis minu meelest pole viga mitte inimestes, vaid Tartu Rattaringlus peaks lukustamise tegema arusaadavamaks, mitte inimesi sadade eurodega trahvima!" märkis Priit.

Vaata, mida kostis antud asja kohta Tartu Linnatranspordi büroojuht Kadi Metsma: