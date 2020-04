Mees, kelle pulmad tühistati eriolukorra tõttu, avaldab fakte olukorra kohta

Nüüd on Illimar mures, et lugu polnud siiski välja kukkunud selline nagu ta soovis. Avaldame Illimaril kirja muutmata kujul, sest mehel on veel palju hinge peal.

1.Väide et Illimari sõnul on nende perekonna olukord hetkel väga kehv. Kolme lapsega pere toitmine on tema sõnul hetkel väga raske.

Fakt 1. See ei vasta tõele saame ideaalselt hakkama pere ülalpidamisega ning praegu veel meil 2 last, eeldan et saite minust valesti aru kahjuks. Pidasin silmas et meil hetkel väga raske just emotsionaalselt, et kõike seda läbi teha.

2.Väide et meie ei taha hetkel mingisugusest peost mõelda, meie jaoks on tähtis et ellu jääme.

Fakt 2. Soovisime pidada ilusad ja meeldejäävad pulmad aga kahjuks Eriolukorra tõttu seda teha ei saa. Kogu see olukord Eestis ja mujal maailmas võttis täiesti läbi ja edasine suhtumine Koplimadise talu poolt. Sellest ka tingitud selline ütlus.

3.Väide et Meie jaoks on 400 eurot väga suur summa hetkel!

Fakt 3. Meie jaoks on 400 eurot suur raha, mitte ainult hetkel vaid üleüldse.

4.Väide et Koplimadise talu poolt: et nad on meiega meili teel päevade kaupa vaielnud seoses antud olukorraga ei vasta sugugi tõele.

Fakt 4. Pigem oleme päevade kaupa üritanud vastuseid saada alates eriolukorra välja kuulutamisest.

5.Väide, et Illimar mõistab et olukord ongi raske aga lisab siiski, et tema peab hetkel seisma selle eest et perekond praegu söönuks saab.

Fakt 5. Meil on tähtis eelkõige minu pere ja nende heaolu. Asi on antud olukorras põhimõttes ja antud asutuse suhtumises ja suhtlemises! Ning kindlasti ei ole nõus kinkima neile 412 eurot teenuse eest mida saanud ei ole.

Lisan ka veel antud teksti.

Tegime neile omapoolse pakkumise kus olime nõus 96 eurot jätma vaevatasuks koha näitamise eest aga Koplimadise talu otsustas tagaselja teisti. Lisan, et ülejäänud pulmatiimiga (Pulmaisa Sass Nixon, esinejad Ivo Linna ja Antti Kammiste, ilusalong MI ilustuudio, pulmatarvete rent Stilisma, limusiin A-LIM Limousine Service, Angela Disain, fotograaf Maarika Roosi jne)pole ühtegi probleemi ning kokkulepped vastastikulaselt sõlmitud. TÄNAME TEID!

Illimar