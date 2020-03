Eriolukorra tõttu tühistati pulmad, kuid kes katab kulud?

"Pidi tulema sada külalist ja te võite ette kujutada, kuidas me emotsionaalselt end hetkel tunneme," rääkis mees pere isiklikust tragöödiast. Pidu planeeriti ligi aasta aega ning perre on kohe sündimas ka kolmas laps.

Illimar tegi Koplimadise talule enda sõnul juba mõnda aega tagasi 1600-eurose ettemakse, aga kui eriolukord süvenes hakkas mees muretsema, et pidu jääb ära.

"Olime ette maksnud ainult selle summa majutuse eest ja toidu ning esinejate kulud olid veel tegemata," selgitas Illimar, kelle sõnul pidi pulmas esinema ka Ivo Linna.

"Küsisin Koplimadise talust, kas raha oleks võimalik tagasi saada, sest teenust me ju ei saa. Suurt kulu neil ka ju ei ole, sest oleme vaid paar korda nende õue peal istunud...muud nad meie osas teinud ju pole!" rääkis Illimar endal hääl murdumas.

Illimari sõnul on nende perekonna olukord hetkel väga kehv. Kolme lapsega pere toitmine on tema sõnul hetkel väga raske.

"Ma ei oska seda sõnadesse isegi panna kui keeruline praegu on!"

Mees asus Koplimadise taluga läbirääkimisi pidama üle nädala tagasi ja sai kõigepealt ülekandega 800 eurot ehk pool sissemaksest.

"Nad pakkusid meile välja, et ülejäänud summa jääks ikkagi nende jaoks deposiiti ja saame hiljem kunagi pidada nende juures kasvõi kellegi sünnipäeva või suguvõsakokkutulekut. Aga meie ei taha hetkel mingisugusest peost mõelda, meie jaoks on tähtis et ellu jääme," rääkis mees, "Meil sünnib juuni alguses laps, sellises olukorras ei tohi inimeste pealt kasu lõigata!"

Illimari sõnul jõudis vestlus nii kaugele, et Koplimadise talu saatis 800 eurost tagasi veel pool ehk 400 eurot aga ülejäänud 400 euro osas kokkuleppele ei jõutud.

"Ma olen päevi nendega suhelnud. Ühel hetkel hakkas ta (Koplimadise talu peremees-toim.) mulle rääkima, et teeb peo ära jäämise eest meile trahvi...aga mismoodi me peaksime praeguses olukorras seda pidu pidama saja külalisega, kui valitsus ei luba rohkem kui kahel inimesel tänaval kõndida. Meie jaoks on see 400 eurot väga suur summa hetkel!"

Katrin Lust helistas Koplimadise talu peremees Raidole, kes oli teisel pool toru aga sama õnnetu kui Illimar.

"Palun saage ka meist aru. Praegu ei maksa ükski hotell rahasid inimestele tagasi, see kõik jääb deposiiti. Ka meil on väga-väga raske," rääkis mees.

"Ma olen temaga (Illimar-toim.) päevade kaupa meili teel vaielnud, oleme proovinud leida lahendust. Ka meil on praeguses olukorras väga raske. Lisaks on ta (Illimar-toim.) tekitanud meie talu mainele kahju...helistades näiteks teile ja postitades meie kohta igasugu jama Facebooki. Me oleme proovinud anda endast parima, me ei ole seda ära teeninud. Oleme siin talus teinud ligi 300 pulma ja me ei soovi kellegile halba. Inimesed on alati meiega rahule jäänud!"

Illimar mõistab, et olukord ongi raske aga lisab siiski, et tema peab hetkel seisma selle eest, et perekond praegu söönuks saab, "Miks mina pean talle 400 eurot siis lihtsalt kinkima või...ma ei ole sellega nõus!"