«Kui väga täpne olla, siis pilt on tehtud 8. veebruari hommikul kl 6.08!» annab Gunnar «Kuuuurija» toimetusele täpse info pildistamise hetke kohta ning lisab, et ootas ühistransporti Lasnamäe Vana-Kuuli nimelises peatuses. «Sealt mitte kaugel on Lauluväljak!» täpsustab ta.

«Ma hakkasin kodus seda fotot vaatama ja suurendasin seda...» oli Gunnar esialgu oma avastusest ka ise täiesti šokis. «Kui seda pilti vaadata suurendusega, siis on näha õhusõiduki ülemine kumer kabiin ja alumine kumer ufolaeva kereosa. Külgedel on väljaulatuvad peenemad taldriku servad. See helesinine valgus, mis on õhusõiduki juures, on teravatipulise kolmnurkse kujuga. Valgus oleks nagu laiali venitatud, aga kui teha liikuvast objektist pilti, siis kipuvadki osad asjad laiali venima!» selgitab Gunnar, kes on täna veendunud, et püüdis pildi peale ufolaeva. «Mina seda objekti oma silmaga ei näinud. Seda nägi minu nutitelefon. Inimsilmad tihti ei näegi palju asju aga kõiksugu tundlikkusega sensoritega objektiivid näevad vaime, kummitusi, viirastusi, mingeid liikumisi!»