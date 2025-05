KOHTUSSE MINEK «Kuuuurija» saates enda šokeerivast operatsiooni kogemusest rääkinud Diana: ühel päeval see õiglus tuleb

«Pärast seda saadet helistas mulle mitmeid inimesi ja neid, kelle elu on see arst ära rikkunud, on lisaks minule veel!» ütleb «Kuuuurija» saates enda šokeerivast operatsioonikogemusest rääkinud Diana. Võitluses haigla ja arsti vastu ei kavatse ta alla anda: «Kavatseme ühishagi esitada!»