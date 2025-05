Prokuratuur väidab, et oportuniteedi makseid ei saa suunata riigikaitsesse – justiitsministeerium vaidleb vastu

Eestis lõpetatakse igal aastal sadu kriminaalasju oportuniteedi ehk otstarbekuse kaalutlusel. Üheks uudseks tingimuseks on seejuures rahaline makse, mis määratakse kahtlustatavale üldsuse huvides tegutsevale MTÜ-le või sihtasutusele. Seda praktikat on rahvakeeli nimetatud «lototroniks», viidates süsteemi läbipaistmatusele ja maksete määramise näilisele juhuslikkusele.

Valitavateks valdkondadeks on erialaseltsid, haridus, keskkond, kodanikuõiguste kaitse ja edendamine, kultuur, lapsed, loomad, naised, piirkonna edendamine, pääste, religioon, sotsiaalvaldkond, sport, muu huvitegevus.

Esmaspäeval eetris olnud «Kuuuurija» saates uurisime, miks ei suunata selliseid makseid näiteks riigikaitsevaldkonda – eriti olukorras, kus Eesti julgeolekuteemad on teravalt fookuses.

Vastustest selgub, et prokuratuur ja justiitsministeerium annavad erineva tõlgenduse seadusele.

Prokuratuur: riigikaitselised maksed pole võimalikud

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius selgitas «Kuuuurijale» saadetud vastuses, et oportuniteedimakseid ei määrata riigikaitsevaldkonda, kuna vastavasisulised kuriteod – näiteks riigivastased süüteod – ei kuulu oportuniteedi alla.

«Riigi sise- ja välisjulgeolekut ning põhiseaduslikku korda riivavad eeskätt riigivastased kuriteod, kuid nende puhul on prokuratuuri hinnangul alati avalik menetlushuvi, mistõttu ei saa neid menetlusi oportuniteediga lõpetada. Seetõttu ei oleks neis asjades võimalik ka sihtotstarbelist kohustust määrata.»

Justiitsministeerium: seadus võimaldab küll

Justiitsministeeriumilt saime aga hoopis teistsuguse vastuse. Ministeeriumi nimel vastas avalike suhete nõunik Britten Torstenberg, kelle sõnul annab seadus maksete suunamiseks laiema võimaluse. «Seadus ei keela suunata summasid ka riigikaitsesse, kui see on põhjendatud. Seaduslik alus selleks tuleneb kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 202 lõige 2 punkt 2st. Selline tasumise võimalus on seaduses alates 2004. aastast, mil kriminaalmenetluse seadustik jõustus,» märkis Torstenberg.