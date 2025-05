Miks lendasid kopteriõnnetuses hukkunud Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant Soome?

Tõutsi lennuklubi saatis välja kutse, millel on kirjas, et seekord on lennundushuvilistele varuks üllatus ja lennupäev toimub sel aastal Piikajärvil, Soomes. Täpsemalt kirjeldatakse kutses valitud asukohta kokkutulekuks nii: «Piikajärvil on maaliline männimets koos järve, sauna ja muu vajalikuga. Loomulikult on peamine põhjus sealne aktiivne lennutegevus viie lennuklubiga. Piikajärvil on kaks kilomeetrit asfaltrada, kuhu saame kõik kenasti turvaliselt maanduda sõltumata valitsevast tuulesuunast.»