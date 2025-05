Mõni kuu tagasi jäi mulle silma uskumatu asi – Eesti rahvusooperi nõukokku on valitud Putini-meelsete postitustega silma jäänud Aleksandr Tšaplõgin. Ta on küll riigikogu liige ja keskerakondliku taustaga Tallinnast pärit mees, aga tema loosungid sotsiaalmeedias on praegust maailma poliitilist olukorda arvestades lausa šokeerivad.