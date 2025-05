20 000-EURONE VÕLG?! «Kuuuurija» saates olnud Vasja ohvrid ujuvad pinnale: sellest kõigest saab aru alles siis, kui jamad on kaelas

«Kui ma nägin, et see saade «Kuuuurijas» tuleb, oli selline rahustav tunne, et nüüd tuleb tema skeemitamine avalikuks... Ehk hakkab siis ka politsei asja vastu huvi tundma,» räägib 22-aastane Miia, kes saatekangelase Vasja väidetaval mahitusel on endale kaela tõmmanud umbes 20 000 euro jagu võlgu. «Ma tõesti loodan, et peale seda saadet on noored neiud targemad ja oskavad eemale hoida sellistest inimestest!»