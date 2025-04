VIDEO Tapmise uurimisega seoses kinni peetud teismelise ema: Minu laps lahkus sealt hetkel, kui see mees veel hingas

«Kuna mulle kutsuti tankla juures politsei, siis selgitasin neile, miks ma nii käitusin ja 39-aastane mees, kes tunnistas, et magab mu lapsega, viidi 48 tunniks arestimajja.

Kolme lapse emal sõnul on need sündmused aga kõik olulised selleks, et mõista, mis võis tema vanema tütre viia möödunud nädalal sellise jõhkra juhtumiga seoses kinnipidamiseni.

«Kui toimuvad sellised asjad, siis jätavad need ilmselgelt noore psüühikasse jälje. Kindlasti on mu tütar toimunud juhtumitest mõjutatud. Kuidas saab selliseid asju üldse ühes väikeses linnas nii palju juhtuda ja kõik need perverdid on tänase päevani vabaduses!»

«Ka see neiu, minu tütre sõbranna, keda täna mõrvas süüdistatakse, on mulle ise rääkinud, et linna peal liiguvad ringi mehed, kes alaealisi näpivad. Kahele taolisele mehele olen ma ka ise Jõgeval kallale läinud. Politsei laiutab käsi ja soovitab mul psühholoogi juurde minna. Nüüd olen olukorras, kus mu keskmine tütar õpib teises linnas, vanem on arestimajas ja kõige väiksema puhul mõtlen, kas peaksin Jõgevalt üldse lahkuma,» on kolme lapse ema ka seda intervjuud andes endast väljas.

Viieline õpilane sattus halba seltskonda

«Proovisin omalt poolt kõike teha, et last õigele teele saada, aga kahjuks on vanemate õigused tänases Eestis piiratud. Last ei tohi korrale kutsuda, kooli sundida jne.»