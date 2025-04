KURB SAATUS Tartu põlengus hukkunud mehe kohta on naabritel öelda vaid head: ta oli kuldsete kätega mees!

«Mul on majas kaks tükki neid. Kontrollisin kohe järgi, kas need töötavad. Kui andurid oleksid põlenud majas töötanud, siis ta oleks ju elus! Need tuleb ikka üle kontrollida. Elupäästvad asjad. Selline rumal õnnetus, selle oleksid need vidinad ju ära hoidnud!» mõtiskleb Rein ja paneb ka kõigi teiste südamele suitsuandurid endale muretseda ja neid aegajalt kontrollida.