Möödunud aasta aprillis sai Tauno politseiuurijalt karmi kõne. Mees on korda saatnud avarii ja lisaks ka sündmuskohalt põgenenud. Nüüd ütleb Tauno, et politsei on asunud teda kiusama ja lavastanud ta süüdi kuriteos, mida ta toime pole pannud. Saate teises pooles räägime aga ilmaradarist, mida saarlased ma tagaõuele ei soovi. Nimelt kardavad saarlased, et ilmaradari kiirgus asub hävitama nii inimesi, linde kui mesilasi. Karm politseisüüdistus ja ohtlik ilmaradar on eetris juba esmaspäeva õhtul, kell 20:30, Kanal 2-s.