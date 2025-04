VIDEO Mupo mundris ametnik trahvi saajale: «Värdjas. Mine värise mujal!»

Kert (nimi muudetud, toimetusele teada) parkis oma auto Tallinna kesklinnas A. Lauteri tänavale veidi pärast keskpäeva. Temaga oli kaasas 75-aastane härra, kellel oli kiire kohtutäituri juurde. «Vanahärral oli liikumisega raskuseid ja hiljem selgus, et parkisin valesti. Aitasin ta autost välja ja liikusime Vilippuse büroosse,» mäletab mees eilsete sündmuste algust.

«Ütlesin mupo ametnikule, kas teil häbi ei ole trahvida. Näete ju, et vanahärral on liikumisega raskusi. Aitasin vana meest, kellel oli arestitud kodu ja pension ning olime seal vaid hetke. Ma ei oleks tohtinud ärrituda, aga see, mida mupo ametnik endale lubas, oli ikka täiesti uskumatu.» Kert hakkas ametnikke telefoniga filmima.