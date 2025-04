VANGLA SELGITAB «Kuidas on rahva raha eest suppi sööval kinnipeetaval võimalik vanglas telefoniga raha välja petta?»

«Nimelt on infot, et Tartu vanglas leidis aset juhtum, kus eeluuritav pani toime kelmusi otse vanglamüüride vahelt. Inimesed kaotasid taas tuhandeid eurosid! Seega tekib küsimus, miks meie, maksumaksjad, maksame kinni vangla teeninduses olevate inimeste koolitusi, miks räägitakse, et maksumaksja raha kulutatakse selleks, et meie inimestel oleks turvalisem. Küll räägitakse, et maksumaksja raha eest soetatakse vanglale kuuluvaid turvaseadmeid ja koolitatakse parimaid valvureid.»

«Lisaks maksame meie, maksumaksjad, kinni kinnipeetavate sooja toa, kolm korda päevas sooja ja mitmekesise toidu, ka arstikulud kuuluvad sinna: eriarstid, psühholoogid, psühhiaatrid, hambaarstid. See tuleb kõik ju meie taskust. Siit tekibki küsimus, kuidas on võimalik, et suudetakse ikkagi toime panna kelmusi vanglamüüride vahelt. Miks see on võimalik, kui maksumaksja rahade eest on soetatud nii häid seadmeid ja on koolitatud inimesi selleks, et seda ei saaks juhtuda?»